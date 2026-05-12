La Nazionale Juniores di nuoto in raduno verso gli Europei | 38 atleti in preparazione

La Nazionale Juniores di nuoto si prepara in vista dei prossimi Campionati Europei a Monaco di Baviera, previsti dal 7 al 12 luglio. Sono 38 gli atleti convocati da Federnuoto, già impegnati in allenamenti collegiali. La squadra si sta allenando in vasca per affinare le proprie prestazioni in vista della competizione internazionale. La convocazione ufficiale è stata comunicata di recente dall'organizzazione federale.

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