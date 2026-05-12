La Nazionale Juniores di nuoto in raduno verso gli Europei | 38 atleti in preparazione
La Nazionale Juniores di nuoto si prepara in vista dei prossimi Campionati Europei a Monaco di Baviera, previsti dal 7 al 12 luglio. Sono 38 gli atleti convocati da Federnuoto, già impegnati in allenamenti collegiali. La squadra si sta allenando in vasca per affinare le proprie prestazioni in vista della competizione internazionale. La convocazione ufficiale è stata comunicata di recente dall'organizzazione federale.
A seguito dell’ufficializzazione di Federnuoto delle convocazioni per il raduno collegiale della Nazionale Juniores, sono già in vasca per gli allenamenti i 38 atleti italiani che rappresenteranno la nazionale ai Campionati Europei Juniores, in programma a Monaco di Baviera dal 7 al 12 luglio. Un.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Notizie correlate
Ginnastica artistica maschile, la Nazionale juniores al Luxemburg Open: prima uscita ufficiale verso gli Europei di ZagabriaLa Nazionale giovanile di ginnastica artistica maschile scende in pedana per la prima volta in questa stagione.
Para-Trap, la Nazionale azzurra in raduno a Porpetto: 11 paratleti in preparazione fino al 25 marzoÈ in corso sui campi del Tav Porpetto, in provincia di Udine, il raduno tecnico della Squadra Nazionale italiana di Para-Trap.
Argomenti più discussi: Juniores in collegiale a Riccione fino al 16 maggio; Juniores regionali, Fase Nazionale: il 5 e 6 Maggio l’andata degli abbinamenti D e H, la 2^ giornata dei triangolari; Raduno collegiale juniores a Riccione.; Juniores Nazionali U19. Prende il via la Fase Finale, sabato il primo turno: il programma.
Da oggi fino a sabato 16 maggio la nazionale juniores di nuoto è in collegiale a Riccione per preparare l'europeo di categoria previsto a Monaco di Baviera dal 7 al 12 luglio. Sono trentanove i convocati dal responsabile delle nazionali giovanili Marco Menchi facebook
Calcio | Legino. La Juniores alla Final Eight nazionale, Penna e Zunino: I ragazzi hanno una maturità straordinaria, ora godiamoci ogni istante (VIDEO) x.com
Un altro indizio per la Coppa del Mondo: squadra nazionale del Brasile autorizzata reddit
La Nazionale Juniores di nuoto in raduno verso gli Europei: 38 atleti in preparazioneIl collegiale allo Stadio del Nuoto con 38 convocati guidati da Marco Menchinelli. In vasca Mao, Ceolin e Nannucci ... riminitoday.it