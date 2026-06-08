Il ministro dell'Energia ha affermato che un Paese moderno deve mantenere un certo livello di autonomia energetica, combinando fonti rinnovabili, gas e nucleare. Ha sottolineato che questa strategia è necessaria per garantire la sicurezza energetica. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante un intervento pubblico, senza specificare tempistiche o dettagli tecnici sulla produzione o le politiche future.

"Un Paese moderno prima di tutto per avere sicurezza deve avere un po' di autonomia, per avere autonomia deve avere tante forme di produzione d'energia che devono essere principalmente rinnovabili, quindi geotermico, fotovoltaico, eolico, idroelettrico, nucleare e il gas che è la forma di accompagnamento nella produzione energetica". Lo afferma il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin a margine di 'Eni for a just transition' in corso a Roma. Matteo Liberali, Presidente e CEO LU-VE S.p.A. ai microfoni di Money Vibez Stories . 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nucleare, Pichetto Fratin: "Un Paese moderno deve avere autonomia, parte del mix con rinnovabili e gas"

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Nucleare, Pichetto Fratin: Un Paese moderno deve avere autonomia, parte del mix con rinnovabili e

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