Il ministro dell’Energia ha annunciato che il governo punta sugli SMR, piccoli reattori modulari, per aumentare l’autonomia energetica. Si prevede una riduzione dello spazio necessario rispetto al fotovoltaico, ma ancora non sono definiti i volumi di scorie nucleari generate. Nessuna specifica sulle aree coinvolte o sui tempi di realizzazione. La scelta mira a integrare la produzione di energia nucleare nel sistema attuale, senza indicare dettagli tecnici o piani precisi.

Come cambierà l'impronta territoriale rispetto al fotovoltaico?. Quanto spazio occuperanno effettivamente le nuove scorie nucleari?. Perché questi piccoli reattori sono diversi dalle vecchie centrali?. Come potrà il governo evitare un nuovo referendum popolare?.? In Breve Import dall'estero tra 15% e 20% per il fabbisogno elettrico nazionale.. Decreti attuativi previsti entro il periodo natalizio per completare il quadro giuridico.. Un modulo SMR da 300 Megawatt occupa tre o quattro campi da calcio.. Scorie attuali in Francia per vetrificazione con rientro previsto entro il 2040..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nucleare, Pichetto Fratin punta sugli SMR per l’autonomia energetica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Macron rilancia il nucleare in Europa

Notizie e thread social correlati

Pichetto, 'il nucleare per l'autonomia energetica e prezzi più bassi'Il dibattito sull’autonomia energetica si intensifica con le dichiarazioni di un esponente politico, che afferma come attualmente l’Italia dipenda...

Festival dell'Energia, Pichetto Fratin punta all?atomo: «Col nucleare bollette più basse»Il ministro dell’Energia ha dichiarato che l’Italia dovrebbe integrare il nucleare nel mix energetico per ridurre le bollette e proteggere il...

Temi più discussi: Montecitorio, via libera con 155 sì al ritorno al nucleare. Il ministro Pichetto Fratin: Passo importante; Festival dell'Energia, Pichetto Fratin punta all’atomo: Col nucleare bollette più basse; Nucleare, Pichetto: Passo importante per il futuro energetico del Paese; Nucleare in Italia, la Camera vota sì: primo passo del Parlamento per il ritorno all'energia atomica.

Montecitorio, via libera con 155 sì al ritorno al nucleare. Il ministro Pichetto Fratin: Passo importanteE’ uno dei principali cavalli di battaglia del centrodestra per ampliare il mix energetico italiano, e l’esecutivo punta all'approvazione definitiva della legge delega prima della pausa estiva, allo s ... rtl.it

Nucleare, ok alla legge delega. Pichetto: Passo importante. Le opposizioni all’attacco sulle scorieLa Camera approva il ritorno all’atomo con i voti della maggioranza e di Azione. Iv si astiene, Pd, 5 stelle e Avs votano no. C’è la cornice, i decreti ... repubblica.it