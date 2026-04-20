Nucleare e rinnovabili Pichetto Fratin accelera | prima centrale entro il 2035 E sulla Russia

Il ministro dello sviluppo economico ha annunciato un piano per realizzare la prima centrale nucleare entro il 2035, con un focus anche sulle energie rinnovabili. Durante un intervento pubblico, ha commentato che le previsioni sul settore energetico sono soggette a cambiamenti rapidi, ricordando come le condizioni siano peggiorate di recente rispetto a ieri. Ha inoltre riferito che i prezzi del gas sono inferiori rispetto a quattro anni fa, sottolineando un andamento positivo in questo settore.

"Ogni previsione è azzardata: ieri sembrava che tutto andasse per il meglio, oggi il clima è peggiorato di nuovo", "sul gas fortunatamente siamo lontani dai prezzi di quattro anni fa. Il venir meno del venti per cento di petrolio a livello mondiale con la chiusura dello Stretto di Hormuz è invece un problema serio" e "per quanto riguarda la sicurezza dei nostri approvvigionamenti la premier sta facendo il possibile. È stata in Algeria, nel Golfo, ora andrà in Azerbaijan. Per fare scendere in modo stabile i prezzi dell'energia occorre una strategia di lungo periodo". Lo afferma, in una intervista a La Stampa, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.🔗 Leggi su Iltempo.it

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