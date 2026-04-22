In Italia il dibattito sul nucleare si riaccende con i piccoli reattori modulari, che vengono considerati come una possibile soluzione per la transizione energetica. Mentre il paese cerca di ridurre le emissioni di gas serra, la discussione si concentra su questa tecnologia, che viene presentata come un’alternativa alle fonti rinnovabili e ai combustibili fossili. La questione coinvolge anche aspetti legali e di sicurezza, senza ancora portare a decisioni definitive.

Nel pieno di una transizione energetica ancora segnata da incertezze, il nucleare riemerge come una delle opzioni più discusse in Europa. La volatilità dei prezzi, la domanda in crescita e la sicurezza degli approvvigionamenti tornata al centro del dibattito, è sempre più necessaria una riflessione sulle fonti energetiche. Nel 2026 parlare di nucleare significa andare oltre la forma e la portata delle grandi centrali del passato: la lente da usare è quella di tecnologie più flessibili e modulari, pensate per integrarsi con le rinnovabili e rispondere a un sistema elettrico sempre più complesso. È in questo contesto che si inserisce l’analisi pubblicata da EY, che prova a quantificare il potenziale dei piccoli reattori modulari (Smr) nel contesto italiano.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - I piccoli reattori modulari rilanciano il nucleare nel dibattito italiano

Notizie correlate

40 miliardi per i reattori modulari: l’accordo Usa-Giappone che può ridisegnare il panorama nucleare e non soloIn un mondo infiammato dalle guerre e dove le nazioni si adoperano per garantirsi fonte di approvvigionamento sicure, gli Stati Uniti non se ne...

Il vertice che rilancia il nucleare: i leader Ue puntano sull’atomica per ridurre la dipendenza dal petrolio. La strada dei piccoli reattoriParigi, 10 marzo 2026 – Esattamente quindici anni dopo l’incidente nucleare di Fukushima, il presidente francese Emmanuel Macron ha riunito a Parigi...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: La guerra in Iran spinge l’UE a investire nel nucleare di nuova generazione; Rolls-Royce SMR si aggiudica il contratto per il progetto dei piccoli reattori modulari nel Regno Unito; La crisi energetica mette il turbo alla strategia nucleare di Pechino; I leader mondiali ribadiscono il ruolo centrale del nucleare.

L'Ue punta sui mini reattori, fino a 200 milioni dall'EtsLa Commissione europea apre alla possibilità di mobilitare fino a 200 milioni di euro fino al 2028 dal Fondo per l'innovazione per lo sviluppo di tecnologie nucleari innovative, tra cui reattori ad ... ansa.it

***Nucleare: Bruxelles scommette sui piccoli reattori modulari, i primi a inizio 2030(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 10 mar - La Commissione europea scommette sui piccoli reattori modulari, piu' piccoli sia in termini di dimensioni che di potenza rispetto ai reattori nucleari ... ilsole24ore.com

Le Big Tech americane hanno mostrato un grande interesse per i piccoli reattori modulari, una tecnologia che promette costi e tempi molto più contenuti rispetto alle centrali nucleari tradizionali. Il podcast di Marco Dell'Aguzzo - facebook.com facebook

Le Big Tech americane hanno mostrato un grande interesse per i piccoli reattori modulari, una tecnologia che promette costi e tempi molto più contenuti rispetto alle centrali nucleari tradizionali. Il podcast di @marcodellaguzzo x.com