Nucleare la Camera approva la delega | via ai piccoli reattori

Notizia in breve

La Camera ha approvato la delega per lo sviluppo di piccoli reattori nucleari. La legge permette l’introduzione di queste tecnologie nel sistema energetico nazionale. Restano aperti i dubbi sul loro impatto sui costi delle bollette e sulla validità della decisione, dato che l’opposizione ha contestato la scelta nonostante i referendum passati. La normativa stabilisce le modalità di autorizzazione e regolamentazione per i nuovi reattori.