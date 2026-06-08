Nubifragi sulla Lombardia allerta gialla della Protezione Civile | le zone interessate

Da bresciatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella notte tra lunedì e martedì, la Lombardia ha vissuto nubifragi e temporali diffusi, con un’allerta gialla dalla Protezione Civile. Le piogge più intense si sono concentrate sulla zona alpina e prealpina, interessando anche alcune aree della pianura in modo irregolare. La fase di maltempo, iniziata lunedì sera, non si è ancora conclusa nelle prime ore del mattino, con condizioni meteorologiche instabili che si sono prolungate.

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La fase instabile che si è attivata lunedì sera sulla Lombardia non si esaurirà durante la nottata. Nelle prime ore di martedì 9 giugno, infatti, sono attesi rovesci e temporali sparsi, concentrati principalmente sulla fascia alpina e prealpina e – in modo irregolare – anche sulla pianura. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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