In arrivo nubifragi e forte vento allerta gialla in Lombardia | le zone a rischio

Da bresciatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per mercoledì 6 maggio, la Lombardia si prepara a un peggioramento delle condizioni meteorologiche. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla a causa di possibili nubifragi e venti forti che interesseranno diverse zone della regione. La giornata sarà caratterizzata da maltempo diffuso, con alcune aree considerate a rischio di allagamenti e disagi legati alle condizioni atmosferiche avverse.

Ancora maltempo in Lombardia per questa giornata di mercoledì 6 maggio. La Protezione Civile ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse che interesserà ampie aree della regione. Rovesci diffusi e temporali sono in corso un po' ovunque già dall'alba: subiranno un progressivo spostamento da.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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