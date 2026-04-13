Un'onda di maltempo si sta diffondendo in Campania, con un'allerta meteo gialla emessa per alcune zone della regione. Secondo le previsioni, nel corso del pomeriggio potrebbero verificarsi temporali improvvisi, di breve durata ma di intensità significativa a livello locale. Le autorità hanno invitato alla prudenza, monitorando gli aggiornamenti delle condizioni meteorologiche. La situazione resta sotto osservazione e si consiglia di adottare le precauzioni necessarie.

Tempo di lettura: 2 minuti Il quadro meteo che sta caratterizzando la Campania porterà, dal pomeriggio odierno, la possibilità di temporali improvvisi, rapidi ma particolarmente intensi a scala locale. Per questo motivo il Centro Funzionale della Protezione civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo sui settori centro-meridionali. Nei possibili scenari, è evidenziata anche la possibilità di fulmini, grandine e raffiche di vento L’allerta entra in vigore alle ore 18 di oggi e termina alle 6 di domani mattina. Queste le zone interessate: 5 (Tusciano e Alto Sele); 6 (Piana Sele e Alto Cilento); 7 (Tanagro); 8...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Allerta meteo gialla in Campania: le zone interessate

Allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico: le zone campane interessateTempo di lettura: < 1 minuto La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una...

Allerta meteo arancione e gialla domani 11 aprile in Abruzzo e Molise: le zone interessateLa Protezione Civile ha valutato per sabato 11 aprile una nuova allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico su alcune zone di Molise e...

Proroga allerta meteo in Campania