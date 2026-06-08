Due uomini sono stati arrestati a Novara dopo aver causato un blackout nel parcheggio sotterraneo. La Polizia li ha fermati mentre tentavano di rubare il rame nel tentativo di portarlo via. Gli arresti sono stati effettuati immediatamente dopo l’intervento delle forze dell’ordine. I due uomini, entrambi con precedenti penali, sono stati portati in caserma. Il blackout è stato causato dal tentativo di furto di materiale metallico nel parcheggio.

Due uomini sono stati arrestati per tentato furto aggravato nel parcheggio sotterraneo di Corso Risorgimento a Novara, dopo essere stati sorpresi mentre cercavano di asportare filamenti di rame. L’intervento è stato effettuato dalla Polizia di Stato nel pomeriggio di sabato 6 giugno, a seguito di una segnalazione partita dai dipendenti di una pizzeria che avevano notato un’improvvisa mancanza di energia elettrica. La segnalazione e l’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando i dipendenti di una pizzeria situata nei pressi del parcheggio sotterraneo di Corso Risorgimento hanno riscontrato un blackout improvviso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Novara, provocano un blackout per rubare il rame nel parcheggio: due pluripregiudicati arrestati

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