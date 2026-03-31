Dentro al capannone abbandonato per rubare il rame | sorpresi con le mani nel sacco e arrestati

Nella mattinata di domenica 29 marzo, due persone sono state arrestate all’interno di un capannone abbandonato a Ponte a Egola, dove stavano tentando di rubare rame. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla loro cattura prima che riuscissero a portare via il materiale. Le autorità hanno confermato l’arresto e il sequestro della merce.

Si è concluso con l’arresto di due persone il tentativo di furto di rame messo in atto nella mattinata di domenica 29 marzo a Ponte a Egola. L'operazione, condotta dai carabinieri dell'aliquota Radiomobile di San Miniato, ha permesso di recuperare l'intero materiale sottratto prima che venisse definitivamente rimosso dal sito. L'allarme è scattato intorno alle 11, a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale Operativa riguardante un'auto sospetta parcheggiata nei pressi di un capannone industriale dismesso. La tempestività della pattuglia ha consentito di circondare l’area e fare irruzione nell'immobile.... 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Dentro al capannone abbandonato per rubare il rame: sorpresi con le mani nel sacco e arrestati Articoli correlati Truffe agli anziani. Presi con le mani nel sacco. Arrestati dai carabinieriPensavano di averla fatta franca e stavano già assaporando il successo del colpo, viaggiando con l’oro sottratto con un vile raggiro a un’anziana... Monteruscello, sorpresi a rubare infissi nel cantiere delle case popolari: arrestati due uominiFurto in un cantiere di edilizia popolare a Monteruscello, in via Umberto Saba 71.