Blackout in pizzeria durante il furto di rame nei sotterranei | due arresti a Novara
Durante un tentativo di furto di rame nei sotterranei di una pizzeria, si è verificato un blackout. Due uomini di 50 e 57 anni sono stati arrestati con l’accusa di tentato furto aggravato. Entrambi sono italiani e hanno precedenti di polizia. L’episodio ha coinvolto l’interruzione dell’energia elettrica nel locale, collegata all’attività dei ladri. La polizia ha fermato i due dopo aver individuato i sospetti durante le indagini.
Arrestati due uomini di 50 e 57 anni, entrambi italiani e con precedenti di polizia, con l'accusa di tentato furto aggravato. L'intervento è avvenuto nel pomeriggio di sabato 6 giugno all'interno del parcheggio sotterraneo di corso Risorgimento, a seguito di una segnalazione arrivata al numero. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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