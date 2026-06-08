Blackout in pizzeria durante il furto di rame nei sotterranei | due arresti a Novara

Notizia in breve

Durante un tentativo di furto di rame nei sotterranei di una pizzeria, si è verificato un blackout. Due uomini di 50 e 57 anni sono stati arrestati con l’accusa di tentato furto aggravato. Entrambi sono italiani e hanno precedenti di polizia. L’episodio ha coinvolto l’interruzione dell’energia elettrica nel locale, collegata all’attività dei ladri. La polizia ha fermato i due dopo aver individuato i sospetti durante le indagini.