Novak Djokovic elogia Zverev | Le tue lacrime di gioia mi hanno emozionato Meriti questa vittoria

Dopo la vittoria di Zverev al Roland Garros 2026, Djokovic ha commentato il risultato, affermando che le lacrime di gioia del tedesco lo hanno emozionato e che merita questa vittoria. Djokovic, con 24 titoli Major, ha riconosciuto pubblicamente il successo di Zverev, che ha battuto un giocatore italiano in finale con un punteggio di 6-1 nel quinto set. La vittoria ha portato Zverev nel gruppo dei campioni Slam.

Novak Djokovic, dall’alto dei suoi 24 titoli Major (record all-time nel singolare maschile), ha dato il benvenuto ad Alexander Zverev nel prestigioso club dei campioni Slam dopo la vittoria del tedesco sull’azzurro Flavio Cobolli per 6-1 al quinto set nella finale del Roland Garros 2026. Il fuoriclasse serbo ha condiviso sui social un lungo post in cui si complimenta con Sascha per aver coronato il suo sogno dopo aver superato tanti ostacoli tra cui il diabete. “ Sasha, ti conosco da quando avevi 10 anni. Stavi lottando sui campi di allenamento con mio fratello minore mentre io competevo contro tuo fratello maggiore Mischa sul grande palco del circuito junior e pro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Djokovic, Sinner, Zverev & other top players at Exhibition Match

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