Roland Garros 2026 Novak Djokovic non brilla e avanza Vince Zverev esce di scena Fritz

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella prima giornata del singolare maschile di Roland Garros 2026, Novak Djokovic è riuscito ad avanzare nonostante non abbia mostrato il suo miglior livello. Nella stessa sessione, Zverev ha ottenuto una vittoria, mentre Fritz è stato eliminato.

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Calato il sipario sulla prima giornata del tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2026. In chiusura di programma, Novak Djokovic (n.4 del ranking ATP) è sceso sul Philippe-Chatrier per affrontare il padrone di casa Giovanni Mpetshi Perricard. Prestazione non brillante per il serbo, ma comunque sufficiente per superare il transalpino con il punteggio di 5-7 7-5 6-1 6-4. Sul cammino di Djokovic ci sarà ora un altro francese, Valentin Royer (n.73 ATP), vittorioso sul boliviano Hugo Dellien (n.139 del mondo) per 6-4 6-2 6-2. Pronostici rispettati anche per Alexander Zverev, Jakub Mensik e Joao Fonseca. Il tedesco, numero 3 del ranking mondiale, pur con qualche passaggio a vuoto ha avuto la meglio sul francese Benjamin Bonzi (n. 🔗 Leggi su Oasport.it

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