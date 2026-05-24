Nella prima giornata del singolare maschile di Roland Garros 2026, Novak Djokovic è riuscito ad avanzare nonostante non abbia mostrato il suo miglior livello. Nella stessa sessione, Zverev ha ottenuto una vittoria, mentre Fritz è stato eliminato.

Calato il sipario sulla prima giornata del tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2026. In chiusura di programma, Novak Djokovic (n.4 del ranking ATP) è sceso sul Philippe-Chatrier per affrontare il padrone di casa Giovanni Mpetshi Perricard. Prestazione non brillante per il serbo, ma comunque sufficiente per superare il transalpino con il punteggio di 5-7 7-5 6-1 6-4. Sul cammino di Djokovic ci sarà ora un altro francese, Valentin Royer (n.73 ATP), vittorioso sul boliviano Hugo Dellien (n.139 del mondo) per 6-4 6-2 6-2. Pronostici rispettati anche per Alexander Zverev, Jakub Mensik e Joao Fonseca. Il tedesco, numero 3 del ranking mondiale, pur con qualche passaggio a vuoto ha avuto la meglio sul francese Benjamin Bonzi (n. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Roland Garros 2026, Novak Djokovic non brilla e avanza. Vince Zverev, esce di scena Fritz

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Roland-Garros 2026 - Novak Djokovic, on his birthday and before starting his French Open

Notizie e thread social correlati

Pronostico e quote Giovanni Mpetshi Perricard – Novak Djokovic, Roland Garros 24-05-2026Giovanni Mpetshi Perricard e Novak Djokovic si affronteranno nel match serale sul campo centrale di Roland Garros il 24 maggio 2026.

Novak Djokovic: “Sono infortunato, spero di poter giocare il Roland Garros”Durante la 27ª edizione dei Laureus Awards a Madrid, il tennista Novak Djokovic, presente come conduttore insieme alla sciatrice Eileen Gu e alla...

Temi più discussi: Tennis · Roland Garros 2026: programma, orari, dove vedere le partite in diretta tv e streaming; Roland Garros al via: quattro italiani in campo domenica. Tocca subito a Djokovic | Il programma; Sinner ha rivali? Cosa ci si può attendere da Djokovic? Le 5 domande al Roland Garros; Roland Garros al via, la guida completa.

Parte il #RolandGarros e il Day 1 è già da fuochi d’artificio Quattro azzurri in campo, ma occhi puntati anche su Novak Djokovic, Alexander Zverev e Joao Fonseca Ecco il programma completo della prima giornata tennis-open.it/2026/05/24/rol… # x.com

Dovrebbero Ruud e Medvedev essere considerati il 4° e il 5° favorito per Roland Garros 2026? reddit

Roland Garros 2026 oggi: orari domenica 24 maggio, tv, streaming, italiani in campoSi comincia. Prima di tre domeniche con il Roland Garros, primo di 15 giorni che vedranno 128 giocatori e altrettante giocatrici dare la caccia al secondo ... oasport.it

Roland Garros 2026 al via: quando gioca Jannik Sinner, gli italiani in campo e il programma completoIl Roland Garros 2026 prende il via: quando gioca Jannik Sinner, il programma completo degli italiani in campo e tutto sullo Slam di Parigi. atomheartmagazine.com