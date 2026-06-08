Nella notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno, la stazione di Milano Cadorna ha ospitato un evento musicale con composizioni di Arvo Pärt e Pasquale Corrado. Circa 200 persone hanno partecipato all’iniziativa, che si è svolta senza incidenti. L’iniziativa ha coinvolto musicisti e pubblico in un concerto che si è protratto fino alle prime ore del mattino. La stazione è rimasta aperta durante l’evento, senza interruzioni o blocchi al traffico ferroviario.

.Nella notte tra sabato 6 giugno e domenica 7 giugno la stazione di FERROVIENORD di Milano Cadorna ha ospitato un concerto con le musiche di Arvo Pärt, maestro della musica sacra contemporanea e tra i principali esponenti del minimalismo sacro, e il Requiem di Pasquale Corrado. L’evento gratuito, promosso da FNM in occasione delle celebrazioni ufficiali per gli 800 anni del Cantico delle Creature, ha visto la partecipazione di 200 persone che hanno riempito l’atrio della stazione. IL CONCERTO Il programma, ideato... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Notte di musica alla stazione Cadorna di Milano con i componimenti di Arvo Pärt e Pasquale Corrado, partecipazione di 200 persone

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