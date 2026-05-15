Da Arvo Pärt a Beethoven dramma e grazia al Pianistico nel viaggio musicale di Sinfonia Varsovia e Sophia Liu

Giovedì 14 maggio si è svolta a Bergamo la 63ª edizione del Festival Pianistico di Brescia e Bergamo, con un concerto che ha visto protagonisti Sinfonia Varsovia e Sophia Liu. La serata ha spaziato tra composizioni di Arvo Pärt e Beethoven, portando il pubblico in un viaggio musicale che attraversa diversi stili e epoche. L’evento si è svolto tra Bergamo e Vienna, collegando la musica polacca e internazionale.

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