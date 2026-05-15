Da Arvo Pärt a Beethoven dramma e grazia al Pianistico nel viaggio musicale di Sinfonia Varsovia e Sophia Liu
Giovedì 14 maggio si è svolta a Bergamo la 63ª edizione del Festival Pianistico di Brescia e Bergamo, con un concerto che ha visto protagonisti Sinfonia Varsovia e Sophia Liu. La serata ha spaziato tra composizioni di Arvo Pärt e Beethoven, portando il pubblico in un viaggio musicale che attraversa diversi stili e epoche. L’evento si è svolto tra Bergamo e Vienna, collegando la musica polacca e internazionale.
Bergamo. Dalla Polonia a Vienna, da “Oriente a Occidente” si è mosso l’appuntamento della 63ª edizione del Festival Pianistico di Brescia e Bergamo della serata di giovedì 14 maggio. Il Teatro Sociale ha visto protagonisti infatti l’orchestra polacca Sinfonia Varsovia, diretta da Pier Carlo Orizio (anche direttore del festival), insieme alla classe di Sophia Liu, giovane pianista canadese di origini cinesi. Un incontro, sempre da Oriente a Occidente, che unisce la variazione polifonica barocca e la tradizione della musica concertante dalla forma classica già dalla Ciaccona in memoria di Giovanni Paolo II (2005) di Krzysztof Penderecki, estratto da “Requiem polacco”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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