All' Orto Giardino del Redentore la mostra di Sarah Moon e musica di Arvo Pärt

Dal 5 maggio al 6 ottobre 2026, l'Orto Giardino del Redentore ospita una mostra dedicata alle fotografie di Sarah Moon, in collaborazione con le composizioni di Arvo Pärt. L'esposizione si svolge all’interno della Chiesa del Santissimo Redentore, sulla Giudecca, e fa parte delle attività promosse dalla Venice Gardens Foundation. La mostra intende presentare un percorso tra immagini e musica in un luogo storico e suggestivo della città.

Dal 5 maggio al 6 ottobre 2026, Venice Gardens Foundation inaugura all'Orto Giardino della Chiesa del Santissimo Redentore, alla Giudecca, la mostra "Orizzonte. Un giardino a Venezia" della fotografa e regista Sarah Moon.Il progetto nasce dall'invito che la Fondazione ha rivolto a Moon nel 2025 a.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Orto didattico, area con tavoli e panche. Il “Giardino condiviso” diventa realtàIl "Giardino condiviso" di Lucernate sta diventando realtà e apre le porte del cantiere ai cittadini. Leggi anche: Arte e natura in dialogo . Il Fai mostra la meraviglia del ‘Giardino Incantato’ LAZIO TV. Siamo ormai quasi a metà mese di aprile e dobbiamo iniziare a pensare all’orto e al giardino. È infatti arrivato il periodo per stare di più all’aria aperta e di curare la nostra salute anche attraverso i prodotti della terra e dei profumi dei fiori. Di questo c - facebook.com facebook