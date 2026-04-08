Nella regione del Medio Oriente si apre una tregua di due settimane, con un intervento del presidente degli Stati Uniti che ha sospeso temporaneamente i raid contro l’Iran. La decisione arriva in un momento di tensioni crescenti tra le parti, dopo un aumento delle operazioni militari e delle provocazioni. La sospensione dei bombardamenti mira a favorire un clima di dialogo e ridurre il rischio di escalation nel conflitto.

Si apre uno spiraglio diplomatico nella crisi tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato la decisione di estendere di due settimane la scadenza dell’ultimatum a Teheran, sospendendo temporaneamente i bombardamenti in cambio di un impegno preciso: l’apertura “completa, immediata e sicura” dello Stretto di Hormuz. L’annuncio è arrivato attraverso un post su Truth, in cui Trump ha spiegato di aver accolto le richieste del premier pakistano Shehbaz Sharif e del capo dell’esercito Asim Munir, che avevano sollecitato una pausa nelle operazioni militari previste contro l’Iran. Teheran accetta, decisiva la mediazione cinese. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Medio Oriente, tregua di due settimane: Donald Trump frena i raid sull’Iran

Il conflitto si allarga in Libano: almeno 34 morti nei raid israeliani. Trump: “Raid sull’Iran dureranno 4-5 settimane”. Esplosioni a Doha, Dubai e GerusalemmeLa nuova offensiva dell’Idf contro Hezbollah “sarà ampia e completa e potrebbe includere un’invasione (di terra)”.

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Le guerre di Trump: ora pensa all'Iran

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