Dopo settimane di tensioni, è stato annunciato un cessate il fuoco di dieci giorni tra Israele e Libano. La decisione è stata comunicata dall’ex presidente degli Stati Uniti, senza indicare le ragioni specifiche o le modalità dell’accordo. La notizia potrebbe avere ripercussioni sugli sviluppi della situazione nella regione, che da tempo vede scontri tra le due parti. Restano da capire come evolverà la situazione nei prossimi giorni.

Potremmo essere all’inizio di una svolta in Medio Oriente. Donald Trump ha infatti annunciato un cessate il fuoco di dieci giorni tra Israele e Libano. “Ho appena avuto un’eccellente conversazione con il rispettatissimo presidente del Libano, Joseph Aoun, e con il premier israeliano, Bibi Netanyahu. Questi due leader hanno concordato che, al fine di raggiungere la pace tra i loro Paesi, inizieranno formalmente un cessate il fuoco di dieci giorni”, ha dichiarato il presidente americano su Truth. “Ho incaricato il vicepresidente JD Vance e il Segretario di Stato Rubio, insieme al capo di Stato Maggiore Congiunto Dan Razin’ Caine, di lavorare con Israele e Libano per raggiungere una pace duratura.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Cessate il fuoco tra Israele e Libano: la mossa di Donald Trump che può cambiare gli equilibri in Medio Oriente

Pengkhianat Besar — Lebanon Dihancurkan, Iran Tentukan Nasib Israel Tanpa Peringatan

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