Il 28 settembre 1992, il fratello dell’autore aveva pochi mesi, mentre in Italia si svolgeva l’inchiesta Mani Pulite. Quel giorno è ricordato anche come l’anniversario di “Nostalgia 90”, un evento dedicato al karaoke che si ripete nel tempo senza modifiche. La narrazione collega il passato personale con quello collettivo, evidenziando come il tempo scorra senza possibilità di tornare indietro.

Era il 28 settembre 1992. Mio fratello, oggi ultratrentenne, era poco più che un neonato e l’Italia stava venendo squassata da Mani Pulite. C’erano tutti gli ingredienti per una nuova Italia e la tv più frizzantina tra le tv private (le tre di Silvio Berlusconi, destinato a diventare homo novus del Bel Paese da lì a un anno e mezzo) lanciava un programma dal nome super fresh. Karaoke. Ideato da Fatma Ruffini – la donna a cui dobbiamo il meglio che Mediaset ci ha offerto negli anni, da Scherzi a parte a Stranamore e C’eravamo tanto amati, da Camera Café a Love Bugs – andò a pescare dall’Estremo Oriente tanto il nome quanto il format, tanto semplice quanto geniale quanto nazionalpopolare. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

© Nonsolo.tv - Nostalgia 90, l’eterno ritorno di Karaoke (ma il tempo passa e nessuno indietro lo riporterà)

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Serena Brancale, Delia, Levante - Al mio paese (Testo/Lyrics)

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