Endometriosi un tempo la diagnosi era associata a infertilità ma adesso lo scenario è cambiato Il presidente SIRU | Il vero problema oggi non è solo la malattia in sé ma il tempo che passa prima di riconoscerla

Da vanityfair.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'endometriosi colpisce circa 3 milioni di donne in Italia ed è una patologia spesso sottovalutata. Il tempo medio tra l'insorgenza dei sintomi e la diagnosi può arrivare fino a otto anni. In passato si associava principalmente all'infertilità, ma oggi si riconosce che il problema riguarda anche altre complicazioni. Il presidente di una società scientifica ha sottolineato che il vero problema riguarda i tempi di riconoscimento della malattia.

In occasione della Giornata Mondiale dell’Endometriosi, la Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU) accende i riflettori su una criticità ancora irrisolta: il ritardo diagnostico. In media, infatti, possono trascorrere dai 5 agli 8 anni prima di arrivare a una diagnosi corretta. «Il vero problema oggi non è solo la malattia in sé, ma il tempo che passa prima di riconoscerla», spiega Antonino Guglielmino, Fondatore della SIRU. «Un ritardo che può compromettere significativamente la fertilità e la qualità di vita delle pazienti». Oggi, uno degli ostacoli principali resta la scarsa consapevolezza. Il dolore mestruale intenso è ancora troppo spesso normalizzato, contribuendo a ritardare la diagnosi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

endometriosi un tempo la diagnosi era associata a infertilit224 ma adesso lo scenario 232 cambiato il presidente siru il vero problema oggi non 232 solo la malattia in s233 ma il tempo che passa prima di riconoscerla
© Vanityfair.it - Endometriosi, un tempo la diagnosi era associata a infertilità ma adesso lo scenario è cambiato. Il presidente SIRU: «Il vero problema oggi non è solo la malattia in sé, ma il tempo che passa prima di riconoscerla»

Articoli correlati

"Era un atto necessario che chiedevamo da tempo. Ma si rischia di spostare il problema senza risolverlo"Lo sgombero delle roulotte abusive in zona San Matteo? Una buona notizia, ma l’iniziativa è "tardiva".

Leggi anche: La lavastoviglie racconta la fine di un'era in cui il tempo delle donne era scandito dalla fatica manuale. Una storia di ingegno femminile che oggi, nel 2026, continua a garantirci il bene più prezioso: il tempo libero

Endometriosi: quando il dolore mestruale nasconde una malattia (e quando no)

Video Endometriosi: quando il dolore mestruale nasconde una malattia (e quando no)

Una selezione di notizie su Endometriosi un tempo la diagnosi era...

Temi più discussi: Endometriosi, la malattia invisibile. FNOPO: Parlarne tutto l’anno e non solo a marzo; Una panchina gialla per la giornata mondiale dell'endometriosi; Dolori come pugnalate: il calvario di Ilaria, per 20 anni alla ricerca di una cura per l'endometriosi; Giorgia Soleri: Non sono incinta, sono malata. La mia pancia si chiama endometriosi. E io voglio essere ascoltata, creduta e curata.

endometriosi un tempo laL'endometriosi colpisce tre milioni di italiane, oltre 7 anni per la diagnosiCirca tre milioni di donne colpite in Italia. La media di ben sette anni per avere una diagnosi dalla comparsa dei primi segnali. Con la conseguenza che circa una su 4 ne risente nella vita lavorativa ... ansa.it

endometriosi un tempo laEndometriosi, 20 anni di battaglia: il dolore invisibile che colpisce 3 milioni di italianeC’è una malattia che colpisce milioni di donne, ma che per troppo tempo è rimasta nell’ombra. Un dolore spesso ignorato e sottovalutato. ilgiornalelocale.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.