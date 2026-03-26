L'endometriosi colpisce circa 3 milioni di donne in Italia ed è una patologia spesso sottovalutata. Il tempo medio tra l'insorgenza dei sintomi e la diagnosi può arrivare fino a otto anni. In passato si associava principalmente all'infertilità, ma oggi si riconosce che il problema riguarda anche altre complicazioni. Il presidente di una società scientifica ha sottolineato che il vero problema riguarda i tempi di riconoscimento della malattia.

In occasione della Giornata Mondiale dell’Endometriosi, la Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU) accende i riflettori su una criticità ancora irrisolta: il ritardo diagnostico. In media, infatti, possono trascorrere dai 5 agli 8 anni prima di arrivare a una diagnosi corretta. «Il vero problema oggi non è solo la malattia in sé, ma il tempo che passa prima di riconoscerla», spiega Antonino Guglielmino, Fondatore della SIRU. «Un ritardo che può compromettere significativamente la fertilità e la qualità di vita delle pazienti». Oggi, uno degli ostacoli principali resta la scarsa consapevolezza. Il dolore mestruale intenso è ancora troppo spesso normalizzato, contribuendo a ritardare la diagnosi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Endometriosi, un tempo la diagnosi era associata a infertilità ma adesso lo scenario è cambiato. Il presidente SIRU: «Il vero problema oggi non è solo la malattia in sé, ma il tempo che passa prima di riconoscerla»

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