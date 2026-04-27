L’attore noto per il suo ruolo in Scooby-Doo ha recentemente ripreso a lavorare a nuovi progetti a Hollywood dopo un periodo di assenza. In alcune interviste, ha dichiarato che il suo ritorno è motivato principalmente dalla nostalgia e dalla voglia di tornare a recitare. La sua presenza sulla scena cinematografica si è fatta notare con alcune produzioni recenti, suscitando attenzione tra il pubblico e i media.

La star di Scooby-Doo è recentemente tornato alla ribalta con una serie di progetti come l'ultimo film della saga di Scream e la seconda stagione di Daredevil: Rinascita Matthew Lillard ha dichiarato durante una recente apparizione al podcast Phase Hero che, a suo avviso, la nostalgia ha avuto un ruolo fondamentale nella sua recente rinascita a Hollywood. L'attore, dopo aver raggiunto la fama con i franchise di Scream e Scooby-Doo nei primi anni 2000, è poi scivolato nell'oblio, venendo poi ripescato da David Lynch per la terza stagione di Twin Peaks. Matthew Lillard ringrazia l'effetto nostalgia per il ritorno "Il primo e il secondo Scooby-Doo sono più popolari oggi di quanto lo fossero al momento della loro uscita.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - "È solo nostalgia, nessuno mi riconosce": Matthew Lillard sul suo ritorno a Hollywood

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