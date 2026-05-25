L’Isola dei Famosi 2026 niente Belen Rodriguez | ecco chi condurrà il reality dei naufraghi

Niente Belen Rodriguez alla guida dell’Isola dei Famosi 2026. Secondo indiscrezioni, il nuovo volto del reality sarebbe Selvaggia Lucarelli. Nel frattempo, è stato annunciato anche il primo concorrente. La produzione non ha ancora confermato ufficialmente i nomi, ma la scelta sembra orientata verso questa soluzione. La trasmissione dovrebbe partire nei prossimi mesi, con cambi di rotta rispetto alle edizioni precedenti.

Secondo diverse indiscrezioni, il nome nuovo sul tavolo per la conduzione del reality sarebbe quello di Selvaggia Lucarelli, e c’è anche il primo concorrente. Le indiscrezioni sulla prossima edizione de L’Isola dei Famosi stanno già incendiando il mondo del gossip televisivo. E questa volta, più che i naufraghi, a tenere banco è il toto-conduttrice. Fino a poche settimane fa sembrava praticamente fatta per Belén Rodríguez, indicata da più rumors come il volto scelto da Mediaset per rilanciare il reality dopo gli ascolti altalenanti delle ultime stagioni. Ma nelle ultime ore lo scenario sarebbe cambiato clamorosamente. Secondo Chi e diverse indiscrezioni emerse online, il nome nuovo sul tavolo per la conduzione de L’Isola dei Famosi 2026 sarebbe infatti quello di Selvaggia Lucarelli. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Il Mistero del Letto Sdotto: Belen Rodriguez Rompe il Silenzio

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