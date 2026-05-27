I primi concorrenti dell’Isola dei Famosi 2026 sono stati annunciati. La produzione ha confermato che alcuni partecipanti partiranno per le Filippine a giugno, con le riprese che continueranno fino a luglio. La trasmissione andrà in onda su Canale 5 a partire da settembre. La registrazione si svolgerà nelle Filippine, come indicato dai produttori. La data di inizio della messa in onda non è ancora stata comunicata.

L'Isola dei famosi 2026 si appresta a tornare in autunno sui teleschermi di Canale 5. La nuova edizione del reality show verrà registrata da giugno fino a luglio nelle Filippine per poi essere mandata in onda da settembre in televisione. Alla guida del programma: Selvaggia Lucarelli, che ha preso il posto di Belen Rodriguez. La donna ha ottenuto l'ok dalla produzione dopo il successo avuto come opinionista al Grande fratello vip con Ilary Blasi. In queste ore, il portale Fanpage ha svelato qualche novità riguardante l'Isola dei Famosi 2026. In particolare, non ci sarà più il televoto ma le eliminazioni avverranno tramite prove oppure nomination dei naufraghi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Isola dei famosi 2026: svelati i nomi dei primi naufraghi, chi parte per le Filippine

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Isola dei Famosi 2026: Tutte le novità della rivoluzione nelle Filippine

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