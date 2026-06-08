Non c' è soltanto Luce Ferrari fa sempre rumore

Ferrari ha annunciato di aver sviluppato un sistema di suoni artificiali per le sue auto elettriche, creando un rumore distintivo che si fa ascoltare anche senza motore a combustione. La casa automobilistica ha spiegato che questa tecnologia serve a migliorare la sicurezza e l’esperienza di guida. La novità riguarda un’auto che, pur essendo elettrica, produce un suono percepibile all’esterno. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di commercializzazione.

Un tale rumore non si sentiva da tempo immemore. E pensare che la protagonista del tema più caldo del momento è un'auto elettrica che del sound ne fa persino a meno. La Ferrari Luce è arrivata sulla scena automobilistica con la forza dirompente di un meteorite entrato nell'orbita terrestre. Tutti ne hanno parlato, dalle personalità più illustri al comune vicino di casa. Tutti l'hanno vista, scrutata, vivisezionata. È il potere di un marchio che riesce a coinvolgere chiunque. E a far parlare sempre di sé, nel bene e nel male. Dopo la presentazione a Roma, il mondo si è espresso: la prima elettrica del Cavallino Rampante ha deluso le aspettative. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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