Ferrari ha presentato una vettura elettrica chiamata Ferrari Luce, provocando reazioni e discussioni. Un ex dirigente di lunga data ha dichiarato di sperare che venga tolto il simbolo del Cavallino. La nuova vettura rappresenta un cambiamento nel marchio, che si sta preparando a entrare nel mercato delle auto a zero emissioni senza rinunciare alle caratteristiche di velocità, eleganza e identità sportiva. La presentazione ha suscitato attenzione e commenti vari nel settore.

Ferrari Luce apre una nuova fase nella storia del Cavallino. La vettura elettrica presentata da Ferrari segna un passaggio simbolico e industriale per il marchio di Maranello, chiamato a misurarsi con la mobilità a zero emissioni senza rinunciare a prestazioni, lusso e identità sportiva. Il modello nasce da un progetto che Ferrari descrive come fortemente innovativo, sostenuto da oltre 60 nuovi brevetti e da una rete di collaborazioni tecnologiche. L’amministratore delegato Benedetto Vigna ha rivendicato il coraggio dell’azienda nel confrontarsi con nuove soluzioni, parlando di una vettura pensata per i Ferraristi di oggi e di domani. La Ferrari Luce adotta quattro motori elettrici, uno per ciascuna ruota, e sviluppa una potenza complessiva di 1. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Ferrari Luce fa discutere, Luca Cordero di Montezemolo: “Spero tolgano il Cavallino”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Intervista a Luca Cordero di Montezemolo pt.1

Notizie e thread social correlati

Sognando Rosso | Il documentario sugli anni di Luca Cordero di Montezemolo alla Ferrari su SkyIl documentario “Sognando Rosso” racconta gli anni di Luca Cordero di Montezemolo alla guida della Ferrari.

Montezemolo contro la nuova Ferrari elettrica: “C’è il rischio della distruzione di un mito. Spero che si tolga il Cavallino”Luca Cordero di Montezemolo ha espresso preoccupazione sulla Ferrari elettrica, affermando che potrebbe portare alla distruzione di un mito.

Temi più discussi: Ferrari Luce: la prima elettrica di Maranello è qui, e fa già discutere [VIDEO]; Ferrari entra nell’era elettrica con la Luce. Ma lo fa a modo suo; Ferrari Luce: la prima elettrica è una rivoluzione; Ferrari Luce elettrica: 1.050 CV, 530 km di autonomia e un design che fa discutere | Quattroruote.it.

Ferrari crolla in Borsa dopo l’annuncio della elettrica Luce: 550 mila euro? Sono troppi | E il design di Ive fa discutere: Questa è la AppleCar mai nata x.com

Ferrari Luce: non riesco a farmela piacere. reddit

Ferrari Luce, con lei il Cavallino entra nell’era elettricaFerrari ha svelato la sua prima vettura elettrica, ha cinque posti e un bagagliaio capiente: è l'inizio di una nuova era? red-live.it

Ferrari Luce, il design del padre dell'iPhone fa discutere. Elkann: Una scelta coraggiosaPiovono commenti online e sui social per la prima Rossa a batteria della storia. È stata disegnata da LoveFrom insieme con il Centro Stile Ferrari ... corriere.it