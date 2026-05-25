Ferrari Luce cambia per sempre l’idea di supercar

Da gqitalia.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Roma, sotto la Vela di Calatrava, Ferrari ha presentato una nuova supercar elettrica, segnando un cambiamento significativo nell’immagine del marchio. La vettura rappresenta un tentativo di combinare design innovativo, alte prestazioni e tecnologia elettrica, elementi che fino a ora erano stati meno associati alle auto sportive di lusso. La presentazione ha coinvolto un modello che mira a ridefinire le aspettative sul segmento delle supercar elettriche.

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A Roma, sotto la Vela di Calatrava, Ferrari ha acceso la sua idea più rischiosa: trasformare l’elettrico in un nuovo territorio del mito, del design e della prestazione. È nata Ferrari Luce. Per capire la portata del progetto bisogna entrare nei singoli strati della vettura, perché è lì che Ferrari mostra davvero la propria strategia. Per capire quanto il progetto Luce sia delicato basta partire da una domanda semplice: che cosa succede quando il marchio automobilistico più legato al rumore, alla meccanica e alla teatralità del motore decide di togliere proprio il motore dal centro della scena? Ferrari Luce. La risposta di Maranello non è stata costruire una supercar a batterie. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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© Gqitalia.it - Ferrari Luce cambia per sempre l’idea di supercar
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