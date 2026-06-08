Nola l’imprenditore Michele Piccolo premiato come Eccellenza del territorio dall’associazione Passepartout
Un imprenditore di Nola è stato premiato dall’associazione Passepartout come eccellenza del territorio. La cerimonia si è svolta nelle ultime settimane, con riconoscimenti ufficiali consegnati durante un evento pubblico. Il premio è stato assegnato per il contributo imprenditoriale e la presenza nel settore locale. La premiazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo economico della zona. La motivazione ufficiale si basa sui risultati raggiunti dall’imprenditore negli ultimi anni.
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