Nola l’imprenditore Michele Piccolo premiato come Eccellenza del territorio dall’associazione Passepartout

Notizia in breve

Un imprenditore di Nola è stato premiato dall’associazione Passepartout come eccellenza del territorio. La cerimonia si è svolta nelle ultime settimane, con riconoscimenti ufficiali consegnati durante un evento pubblico. Il premio è stato assegnato per il contributo imprenditoriale e la presenza nel settore locale. La premiazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo economico della zona. La motivazione ufficiale si basa sui risultati raggiunti dall’imprenditore negli ultimi anni.