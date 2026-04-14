Una messa solenne si è svolta questa sera nella chiesa Maria Santissima della Stella a Nola, dedicata al ricordo del piccolo Domenico Caliendo. L’evento ha visto la partecipazione di familiari e cittadini che hanno voluto rendere omaggio al bambino. La cerimonia è stata officiata con momenti di preghiera e raccoglimento, mentre si auspica che la giustizia possa seguire il suo corso.

Una messa solenne in suffragio del piccolo Domenico Caliendo questa sera alla chiesa Maria Santissima della Stella a Nola. Un momento di preghiera per il bambino di 2 anni morto il 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli, dopo il funerale al Duomo nolano a cui partecipò anche la premier Meloni ed il trigesimo in forma privata del 20 marzo. Oggi a celebrare la funzione è stato l’arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia. Tra i banchi, presenti questa sera poche persone. “Nola sarà sempre accanto a questa famiglia”, ha detto il sindaco Andrea Ruggiero. “Nulla ridarà Domenico ai suoi familiari, a mamma Patrizia e papà Antonio, ma siamo certi che la giustizia farà il suo corso”, ha aggiunto il sindaco di Nola.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Nola, messa in suffragio del piccolo Domenico: “La giustizia faccia il suo corso”

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Si parla di: Domenico Caliendo, martedì 14 aprile alle 19 la Messa nel ricordo del piccolo.

Il 14 aprile messa in suffragio per Domenico presieduta dal cardinale BattagliaLa messa in ricordo di Domenico sarà il prossimo 14 aprile (ore 19) a Nola nella la parrocchia Maria Santissima della Stella e sarà presieduta dall'arcivescovo di Napoli, cardinale Domenico Battaglia. ansa.it

Domenico, il 14 aprile una messa in suffragio presieduta dal cardinale BattagliaLa messa in ricordo di Domenico sarà il prossimo 14 aprile (ore 19) a Nola nella la parrocchia Maria Santissima della Stella e sarà presieduta dall'arcivescovo di Napoli, cardinale Domenico Battaglia. napoli.repubblica.it