Dall’infinitamente piccolo al Grifo | il riconoscimento per Alberto Diaspro eccellenza genovese

Il 23 aprile, alle 17, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, si svolgerà una cerimonia per il conferimento del premio Grifo al professor Alberto Diaspro. L’evento si tiene in occasione del Giorno della Bandiera di Genova e di San Giorgio. La premiazione si svolge in un contesto ufficiale con la presenza di rappresentanti istituzionali.

In occasione del Giorno della Bandiera di Genova e di San Giorgio, giovedì 23 aprile, alle 17, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, si terrà la cerimonia di conferimento del Grifo al professor Alberto Diaspro. Si tratta dell'onorificenza che la città assegna ai personaggi meritevoli.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Notizie correlate

Rivoluzione quantistica: come l’infinitamente piccolo cambia il mondoIn questo 14 aprile 2026, la comunità scientifica globale e il grande pubblico celebrano la Giornata Mondiale dei Quanti, un appuntamento volto a...

Salis consegna il Grifo a Gilberto Salmoni, ultimo superstite genovese dei lager nazistiScrittore, superstite dell’Olocausto e testimone attivo della Shoah, è stato internato nel campo di Fossoli e poi deportato nel campo di...