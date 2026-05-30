È stato pubblicato il nuovo singolo di Noemi intitolato “Tu cosa fai questa sera”. Il brano è accompagnato da un videoclip ufficiale che include la partecipazione del ballerino Nikita Perotti, vincitore di un noto programma televisivo di Rai 1. La canzone e il video sono disponibili da oggi.

ROMA – Esce, accompagnato dal videoclip ufficiale del brano che vanta la partecipazione del ballerino Nikita Perotti, vincitore del noto programma televisivo di Rai 1 “Ballando con le Stelle”. Nel video, diretto da Lorenzo Silvestri, Noemi si muove dentro un continuo gioco di attrazione e provocazione con un uomo che la sfida e prova a destabilizzarla. Tra giochi di sguardi, vicinanze e momenti ad alta tensione sensuale, la danza tra Noemi e il ballerino (per la coreografia di Marcello Sacchetta) costruisce un equilibrio in cui però è sempre Noemi ad avere il controllo della scena: forte, lucida e padrona della propria identità.... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Tu cosa fai questa sera”, il nuovo singolo di Noemi

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