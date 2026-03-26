Pierdavide Carone ha commentato pubblicamente il coinvolgimento di Stefano De Martino come conduttore del prossimo Festival di Sanremo, ricordando un episodio del passato. Entrambi gli artisti hanno preso parte alla nona edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi”. La loro collaborazione e amicizia sono state ricordate attraverso questa dichiarazione, che ha suscitato attenzione tra i fan e i media.

Cosa hanno in comune Pierdavide Carone e Stefano De Martino? Entrambi hanno partecipato alla nona edizione di “ Amici di Maria De Filippi “. Il cantautore si è classificato al terzo posto, vincendo il Premio della critica. Quell’anno ha trionfare è stata Emma Marrone. Ma tra i ballerini si era fatto spazio Stefano De Martino, arrivato al quinto posto, che proprio tra i banchi della scuola di Canale 5 aveva conquistato il cuore di Emma. Insomma una annata decisamente fortunata. Dopo aver vinto la terza edizione di “Ora o mai più” nel 2025, Carone ha pubblicato l’album “ Casa “. L’artista manca dal palco di Sanremo dal 2012, quando è salito sul palco con Lucio Dalla a dirigere l’orchestra sulle note di “Nanì “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quando ho sentito che il prossimo Sanremo lo condurrai tu, non ho potuto fare a meno di pensare a quel ragazzo che ballava accanto a me”: Pierdavide Carone chiama Stefano De Martino

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Temi più discussi: Stefano De Martino, la lettera dell'ex Amici Pierdavide Carone: Ho sentito che farai Sanremo e ho deciso di scriverti; Pierdavide Carone e la lettera a De Martino: Ho saputo che sarai conduttore a Sanremo, così ti ho scritto; Pierdavide Carone scrive a De Martino e si ‘prenota’ per Sanremo: Abbiamo condiviso un pezzo importante della vita; Stefano De Martino a Sanremo 2027, arriva la lettera di Pierdavide Carone.

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Una lettera che riporta indietro nel tempo, fino ai giorni condivisi ad Amici. Pierdavide Carone ha scritto a Stefano De Martino dopo aver saputo della possibile conduzione di Sanremo 2027, ricordando il loro passato insieme e lasciando intravedere tra le righ - facebook.com facebook