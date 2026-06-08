noah lyles re dei 100m in esclusiva su sportface

I 100 metri del Golden Gala 2026 di Roma si sono svolti nello Stadio Olimpico, offrendo uno spettacolo che ha superato le aspettative.

I 100 metri del Golden Gala 2026 di Roma promettevano scintille e lo spettacolo dello Stadio Olimpico ha superato le aspettative. Di fronte a una concorrenza spietata, dal talento di Letsile Tebogo alla ritrovata forma di Marcell Jacobs, tornato sotto il muro dei dieci secondi (9"99), a svettare sopra tutti è stato ancora lui Noah Lyles. Con un eccezionale 9"88, lo sprinter statunitense ha domato la pista romana confermando che, quando il gioco si fa duro, il suo finale di gara è un’arma letale a cui nessuno sa rispondere. Con noi Lyles ha analizzato una vittoria importante per la sua rincorsa al settimo diamante in carriera e ci svela i segreti di una gestione mentale che rasenta la perfezione. 🔗 Leggi su Sportface.it

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