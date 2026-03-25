Al Golden Gala di Roma, il campione olimpico dei 100 metri, Noah Lyles, prenderà parte alla gara. L'atleta, noto per aver conquistato il titolo mondiale, sarà in corsa sulla pista della capitale italiana. La competizione si svolgerà nei prossimi giorni e vedrà la partecipazione di diversi sprinter di livello internazionale.

Noah Lyles al Golden Gala. Il re mondiale della velocità è pronto a sfrecciare nei 100 metri di Roma. Il Golden Gala Pietro Mennea ha infatti annunciato la presenza del campione olimpico dei 100 metri Noah Lyles all’edizione numero 46 in programma giovedì 4 giugno 2026 allo stadio Olimpico. Lo sprinter statunitense, uno degli atleti più influenti e riconoscibili degli ultimi anni nell’atletica globale – si legge in una nota – sarà tra le stelle più brillanti della quinta tappa della Wanda Diamond League, la prima della stagione in Europa. “Una delle mie gare preferite di sempre è stata a Roma contro Michael Norman, spero che ce ne sia un’altra così”, ha commentato Noah Lyles ricordando la sua prima, e fin qui unica, partecipazione al Golden Gala nel 2019, quando arrivò secondo sui 200 con l’iconico tempo di 19?72. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Noah Lyles al Golden Gala: il campione olimpico dei 100 metri in gara a Roma

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