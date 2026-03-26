Noah Lyles al Golden Gala | il re dei 100 metri infiamma Roma

Durante la 46ª edizione del Golden Gala Pietro Mennea, si è esibito il campione olimpico Noah Lyles, noto per le sue vittorie nei 100 metri. L'evento si è svolto a Roma, attirando l'attenzione di numerosi appassionati di atletica leggera. La presenza di Lyles ha suscitato grande interesse tra il pubblico e gli addetti ai lavori, in attesa delle sue prestazioni in pista.

Cosa: Partecipazione del campione olimpico Noah Lyles alla 46ª edizione del Golden Gala Pietro Mennea.. Dove e Quando: Stadio Olimpico di Roma, giovedì 4 giugno 2026.. Perché: La star mondiale dell’atletica e volto della serie Netflix Sprint torna a Roma per la sfida regina dei 100 metri.. Il countdown per il grande appuntamento con l’atletica internazionale a Roma è ufficialmente iniziato. Giovedì 4 giugno 2026, lo Stadio Olimpico si trasformerà nel palcoscenico della velocità pura: il Golden Gala Pietro Mennea ha infatti confermato la presenza di Noah Lyles, l’uomo più veloce del pianeta e attuale campione olimpico dei 100 metri. L’annuncio carica di elettricità l’attesa per la n. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Noah Lyles al Golden Gala: il re dei 100 metri infiamma Roma Articoli correlati Leggi anche: Noah Lyles al Golden Gala: il campione olimpico dei 100 metri in gara a Roma Golden Gala 2026, i master dei 100 metri tornano protagonisti all’OlimpicoIl Golden Gala Pietro Mennea 2026, in programma allo Stadio Olimpico di Roma il 4 giugno, non sarà riservato soltanto ai grandi nomi dell’atletica... Altri aggiornamenti su Noah Lyles Temi più discussi: Noah Lyles, una stella a Roma. Il campione olimpico al Golden Gala: Voglio una super gara sui 100; Noah Lyles al Golden Gala: il campione olimpico dei 100 metri in gara a Roma; Golden Gala, Lyles c’è. La star olimpica tra i grandi nomi dell’evento a Roma; Il re della velocità pronto a sfrecciare nel Golden Gala -. Noah Lyles al Golden Gala: il campione olimpico dei 100 metri in gara a RomaNoah Lyles al Golden Gala. Il re mondiale della velocità è pronto a sfrecciare ... msn.com Atletica: Noah Lyles al Golden Gala, la star mondiale dei 100 metri a Roma il 4 giugnoIl re della velocità è pronto a sfrecciare nei 100 di Roma. Il Golden Gala Pietro Mennea è entusiasta di poter annunciare la presenza del campione olimpico dei 100 metri Noah Lyles all'edizione n. 46 ... napolimagazine.com