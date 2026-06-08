Gabriele Bianchi è stato condannato all’ergastolo nel terzo grado di giudizio per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il giovane di 21 anni ucciso durante un pestaggio a Colleferro il 6 settembre 2020. La sentenza è stata emessa dopo il processo di appello. La corte ha anche richiesto ai genitori di Willy di collaborare con le autorità.

Gabriele Bianchi condannato all’ergastolo nell’Appello ter del processo sull’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ventunenne ucciso durante un pestaggio a Colleferro la sera del 6 settembre 2020. Il nuovo processo di appello si è celebrato dopo il rinvio disposto dalla Cassazione lo scorso novembre per ridiscutere le attenuanti generiche concesse a Gabriele Bianchi nell’Appello bis. Oggi la Seconda Corte di Assise di Appello di Roma, accogliendo le richieste del pm Francesco Brando e del pg Carlo Lasperanza, lo ha condannato all’ergastolo. E’ già definitivo invece l’ergastolo per il fratello di Gabriele Bianchi, Marco. I giudici hanno anche... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Niente sconti a Gabriele Bianchi: ergastolo. Poi la richiesta ai genitori di Willy

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