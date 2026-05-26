Durante una puntata di The 50 Italia, una concorrente ha rivolto un commento diretto a un altro partecipante, dicendo: “Sei una mamma, stai a casa!” L’intervento è avvenuto nel corso di un confronto acceso tra i due. La scena si è svolta all’interno di un castello, dove i concorrenti partecipano a sfide e discussioni. La frase è stata pronunciata in un momento di tensione tra i due protagonisti.

Ormai sui social sta spopolando The 50 Italia, il nuovo reality di Amazon Prime Video che riunisce 50 volti noti del mondo dello spettacolo, dei social e della televisione in un castello trasformato in un’arena di sfide, alleanze e strategie. Guidati da un enigmatico padrone di casa mascherato, i concorrenti devono affrontare prove fisiche e psicologiche per restare in gioco e conquistare il montepremi finale, che però sarà destinato a uno dei loro follower. Tra tensioni, litigi e colpi di scena, il reality punta tutto sulle dinamiche esplosive tra personaggi già molto discussi dal pubblico. Proprio in queste ore, ad esempio, si sta discutendo molto del duro scontro intercorso tra Paola Caurso e Francesco Chiofalo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Paola Caruso, duro scontro con Francesco Chiofalo a The 50: “Sei una mamma, stai a casa!”

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