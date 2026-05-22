Paola Caruso contro Mila Suarez a The 50 | È una viscida lucertola con le bestie non ci sto

Nella seconda puntata di The 50 si è verificato un acceso scontro tra Paola Caruso e Mila Suarez. La discussione ha portato a insulti diretti, con la Caruso che ha definito la Suarez “una viscida lucertola” e ha affermato di non voler avere a che fare con le “bestie”. La rivalità tra le due nasce da vecchie incomprensioni legate alla partecipazione a La Pupa e il Secchione. Durante la puntata si è anche parlato di un flirt tra la Caruso e un altro partecipante.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui