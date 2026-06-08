Nicole Minetti e il compagno chiede 5 milioni di risarcimento al Fatto Quotidiano

Nicole Minetti e il suo compagno hanno presentato una causa civile al Tribunale di Roma, chiedendo un risarcimento di cinque milioni di euro al quotidiano. La richiesta riguarda presunti danni subiti a causa di articoli pubblicati dal giornale. La causa è attualmente in corso.

Nicole Minetti e il compagno Giuseppe Cipriani hanno chiesto 5 milioni di euro al Fatto Quotidiano come danni nella causa civile avviata davanti al Tribunale di Roma. L'udienza con il Fatto, Travaglio e i giornalistiPer il 26 giugno è stata fissata l'udienza di mediazione per la società. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Gli avvocati della società di Giuseppe Cipriani, il compagno di Nicole Minetti, hanno depositato alla Corte distrettuale di New York una denuncia chiedendo un risarcimento per 250 milioni di dollari contro la Società editoriale 'Il Fatto' e la 'Rai', in merito alle n x.com

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