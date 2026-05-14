La Procura generale di Milano ha deciso di non procedere con una rogatoria per ascoltare una professionista che ha lavorato per vent'anni in una villa in Uruguay, dove risiede anche una ex consigliere regionale. La decisione arriva in risposta a un articolo del quotidiano che aveva riportato presunti festini legati alla figura coinvolta. Finora, non sono stati trovati elementi di riscontro alle affermazioni pubblicate, e l'ufficio giudiziario ha ritenuto non necessario approfondimenti ulteriori con l'interrogatorio della professionista.

Le toghe smontano il Fatto Quotidiano. La Procura generale di Milano non ritiene infatti necessario sentire con una rogatoria la massaggiatrice che per 20 anni ha lavorato nella villa in Uruguay dove risiede Nicole Minetti con il compagno Giuseppe Cipriani. E questo perché le verifiche dell'Interpol negli accertamenti disposti in seguito ai dubbi sorti attorno alla concessione della grazia, non hanno al momento dato riscontro al racconto della donna su presunti festini nella residenza di Punta de l'Este. La procuratrice Generale Francesca Nanni e il sostituto pg, Gaetano Brusa, sono in attesa di ulteriori esiti di approfondimenti, al momento la situazione non è mutata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Nicole Minetti, il pg smonta il "Fatto Quotidiano": "Nessun riscontro sui festini"

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