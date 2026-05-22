Nicole Minetti la mossa dei legali | chiesti risarcimenti contro Fatto Quotidiano È sempre Cartabianca e Report

I legali di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani hanno presentato richieste di risarcimento contro alcuni programmi televisivi e quotidiani che si sono occupati della vicenda legata alla grazia della ex consigliera lombarda e alla sua adozione internazionale. In particolare, sono stati citati in giudizio il programma televisivo “Cartabianca”, il programma “Report” e alcuni giornali. Le richieste riguardano presunti danni derivanti dalla copertura mediatica della vicenda.

I legali di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani hanno chiesto dei risarcimenti ad alcuni programmi tv e giornali che si sono interessati della vicenda della grazia della ex consigliera lombarda e della sua adozione internazionale. Un’azione, spiegano in una nota diffusa gli avvocati Antonella Calcaterra, Emanuele Fisicaro e Paolo Siniscalchi contro «la violenta campagna mediatica della quale i loro assistiti sono vittime. In particolare le iniziative giudiziarie per il risarcimento del danno, ormai irrimediabilmente consumato sul piano morale, sono state intraprese anche in ragione della totale mancanza di rispetto nei confronti di un minore, esposto senza alcuna sensibilità su numerose testate nazionali ed internazionali». 🔗 Leggi su Open.online

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