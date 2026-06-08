Niccolò Fabi in concerto sull' arenile di Jesolo per il Festival Aqua

Il cantautore Niccolò Fabi si esibisce giovedì 11 giugno 2026 alle 20.30 sull'arenile di piazza Brescia a Jesolo, nell'ambito del Festival "Aqua – La filosofia del mare". Il concerto fa parte del tour estivo legato all'ultimo album Libertà negli occhi, che alterna brani del repertorio consolidato. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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