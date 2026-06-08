Niccolò Fabi in concerto sull' arenile di Jesolo per il Festival Aqua
Il cantautore Niccolò Fabi si esibisce giovedì 11 giugno 2026 alle 20.30 sull'arenile di piazza Brescia a Jesolo, nell'ambito del Festival "Aqua – La filosofia del mare". Il concerto fa parte del tour estivo legato all'ultimo album Libertà negli occhi, che alterna brani del repertorio consolidato. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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Temi più discussi: Niccolò Fabi: La morte di mia figlia? Un dolore forte e incomprensibile, ma in Africa è diventato un flusso che porta a una pace: lì, in Sud Sudan, mi ritrovai con Gazzè e Silvestri; Niccolò Fabi: Quando è morta mia figlia Olivia ho scoperto che non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio. Il dolore non se ne va, ho solo imparato a metterlo dentro il fiume della vita; Niccolò Fabi: La morte di mia figlia è un dolore incomprensibile, non c'è una parola che descriva questa condizione; Niccolò Fabi: Perdere un figlio è un dolore forte e incomprensibile. I miei compagni mi prendono in giro perché misurano la mia incazzatura su quante volte chiamo 'Ciccio' un interlocutore.
Festival Aqua: Giovedì 11 giugno 2026 | ore 20.30 – Arenile Piazza Brescia. Niccolò Fabi - Concerto. Ci sono canzoni che non hanno bisogno di essere annunciate, ma solo ascoltate. In questo set, Niccolò Fabi porta sul palco in riva al mare un tempo rar facebook
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