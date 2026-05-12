Il festival Aqua alla quarta edizione | tra gli ospiti Stefano Nazzi Niccolò Fabi e Dardust
Il festival Aqua, alla sua quarta edizione, si svolge dal 9 al 26 giugno sulla spiaggia di Jesolo e prevede oltre due settimane di eventi. La programmazione include 11 appuntamenti tra incontri, concerti e narrazioni. Tra gli ospiti di questa edizione ci sono Stefano Nazzi, Niccolò Fabi e Dardust. L’evento si svolge sull’arenile di piazza Brescia e coinvolge diverse attività legate al tema del mare.
Oltre due settimane di programmazione e 11 appuntamenti tra incontri, concerti e narrazioni: giunge alla quarta edizione il festival “Aqua - La filosofia del mare”, in programma dal 9 al 26 giugno sull'arenile di piazza Brescia a Jesolo. La manifestazione, promossa dall'amministrazione comunale e.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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