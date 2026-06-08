Sei persone sono state ferite con coltellate alla Penn Station di New York, uno dei principali punti di collegamento della città. L’incidente si è verificato in un’area affollata, causando scompiglio tra i presenti. Le autorità sono intervenute immediatamente, e le vittime sono state trasportate in ospedale. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto e cerca di identificare il responsabile.

Sei persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York, importante snodo del trasporto della città. Tutti i feriti, di cui uno in condizioni gravi, sono stati trasportati in ospedale e l’aggressore è stato arrestato. I fatti si sono verificati a pochi metri dal Madison Square Garden dove Donald Trump assisterà alla finale dell’Nba tra i Knicks a i San Antonio Spurs. La presenza del presidente al match ha già comportato un rafforzamento delle misure di sicurezza attorno all’arena e negli isolati circostanti, e per tutta la giornata è prevista una massiccia presenza di agenti del Secret Service, del dipartimento di Polizia di New York e di altre agenzie. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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New York, sei persone accoltellate alla Penn Station

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