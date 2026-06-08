New York 6 persone accoltellate alla Penn Station | si parla di violenza casuale

Da metropolitanmagazine.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A New York, alla Penn Station, sei persone sono state accoltellate in un episodio di violenza che sembra essere stato casuale. La polizia sta indagando sull’accaduto, e al momento non sono stati effettuati arresti. Le vittime sono state soccorse e trasportate in ospedale, dove sono state ricoverate per ferite non ritenute gravi. La dinamica dell’incidente e le motivazioni dell’aggressore sono ancora in fase di accertamento.

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Alla Penn Station di New York si è verificato un atto di violenza probabilmente “casuale”, parlando dell’ accoltellamento che ha coinvolto 6 persone. A fronte di una segnalazione avvenuta domenica sera, le autorità si sono recate prontamente sul posto. L’attacco, come riporta CBS, è avvenuto intorno alle 19. La polizia di Amtrak, la compagnia ferroviaria nazionale degli Stati Uniti, è riuscita a fermare il sospettato e ad arrestarlo. Le condizioni attuali delle persone accoltellate non sono ancora state rese note. 6 persone accoltellate alla Penn Station, non risulta alcun legame con il terrorismo. Secondo alcune fonti di polizia, risulta che l’aggressore non avesse alcun movente, specie legato al terrorismo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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New York, sei persone accoltellate alla Penn Station

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