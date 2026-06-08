New York accoltellamento alla Penn Station | 6 feriti 

Sei persone sono state ferite in un accoltellamento avvenuto alla Penn Station, nel centro di Manhattan, vicino al Madison Square Garden. Una delle vittime si trova in condizioni gravi. Gli investigatori hanno riferito che si tratta di un episodio di violenza casuale.

Attacco nel cuore di Manhattan a pochi passi dal Madison Square Garden. Una delle vittime è in gravi condizioni, mentre gli investigatori parlano di violenza casuale Momenti di terrore a New York, dove un uomo armato di un oggetto affilato ha accoltellato diverse persone all’interno della Penn Station, la stazione centrale di Manhattan. Secondo il bilancio aggiornato diffuso dalle autorità cittadine, i feriti sono sei e tutti sono stati trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie e almeno una delle vittime sarebbe in condizioni gravi. L’aggressore è stato fermato e arrestato dagli agenti intervenuti sul posto pochi minuti dopo l’inizio dell’attacco. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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New York, accoltellamento alla Penn Station: sei feriti, un sospetto fermato

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