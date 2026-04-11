Usa accoltellamento alla stazione di New York | due feriti gravi

Questa mattina alla Grand Central Station di New York, due persone sono state ferite gravemente in un episodio di accoltellamento. La governatrice dello stato ha definito l’accaduto come un “insensato atto di violenza”. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini. Non sono ancora stati resi noti dettagli sulle circostanze dell’evento o sull’identità delle persone coinvolte.

Almeno due persone sono state accoltellate questa mattina alla Grand Central Station di New York. A renderlo noto la governatrice Kathy Hochul che parlato di “insensato atto di violenza”. Secondo quanto riportato dall’emittente locale WPIX, che cita un testimone oculare, almeno uno dei feriti sarebbe stato colpito con un grosso coltello che ha descritto con un machete. Gli agenti del NYPD sarebbero intervenuti immediatamente sparando all’aggressore. Il dipartimento di polizia, tramite un avviso su X, ha esortato i viaggiatori a evitare la Grand Central Station sabato mattina a causa di un’indagine di polizia e a prevedere ritardi e traffico...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, accoltellamento alla stazione di New York: due feriti gravi Leggi anche: Tel Aviv, missili iraniani distruggono una stazione ferroviaria: «Due feriti gravi». Il capo dell'antiterrorismo Usa si dimette New York, incidente in pista tra aereo e camion: chiuso l’aeroporto LaGuardia. “Due feriti gravi”Roma, 23 marzo 2026 - L'aeroporto Fiorello LaGuardia a New York è stato chiuso in seguito a un incidente in pista con un veicolo.