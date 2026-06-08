New York 6 persone accoltellate alla Penn Station L’aggressore avrebbe problemi psichici

A Penn Station di New York, sei persone sono state accoltellate in un episodio di violenza. L'aggressore, secondo fonti ufficiali, avrebbe problemi psichici. La polizia ha confermato che si tratta di un atto di violenza senza altri dettagli sui motivi o sui soggetti coinvolti. Nessuna delle persone ferite è in condizioni di pericolo di vita. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell'aggressione.

New York – Sei persone sono rimaste ferite in un accoltellamento avvenuto alla Penn Station, uno dei principali nodi del trasporto cittadino Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, tutte le vittime sono state trasportate in ospedale e una di loro versa in condizioni gravi. Il presunto responsabile è stato arrestato sul posto. Le autorità hanno invitato residenti e visitatori a evitare l’area, avvertendo della possibilità di rallentamenti del traffico, chiusure stradali e disagi al trasporto pubblico. Secondo una fonte della polizia di New York coinvolta nelle indagini e citata da Cbs News, l’accoltellamento sarebbe stato un atto di violenza casuale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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New York, sei persone accoltellate alla Penn Station

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Temi più discussi: Attacco con coltello alla Penn Station di New York, almeno 6 feriti: aggressore arrestato; Sei persone accoltellate alla Penn Station di New York; Violenza a New York: sei feriti in un accoltellamento alla Penn Station, arrestato l'aggressore; Usa, sei persone accoltellate alla Penn Station di New York.

Almeno cinque persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York. L'aggressore è stato arrestato. Uno dei feriti è in condizioni gravi. #ANSA x.com

Luna di miele a New York reddit

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