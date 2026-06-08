Netflix ha lanciato una miniserie crime in tre episodi, basata su una storia vera. La serie ha ottenuto il massimo punteggio su Rotten Tomatoes, con il 100%. La produzione si concentra su un caso criminale che ha attirato molta attenzione. La serie è disponibile sulla piattaforma streaming e ha riscosso grande successo tra gli utenti.

Il true crime torna a essere uno dei territori più forti della piattaforma streaming con una miniserie in tre episodi ispirata a una drammatica storia vera, che ha raggiunto il 100% su Rotten Tomatoes. Netflix sembra aver trovato un'altra formula vincente nel true crime. La nuova miniserie The Witness, composta da tre episodi e ispirata a un doloroso caso di cronaca britannica, ha esordito con un risultato non proprio comune: il 100% su Rotten Tomatoes nelle prime recensioni. Un punteggio che, da solo, basta a incuriosire il pubblico, ma che in questo caso arriva insieme a un debutto già fortissimo nelle classifiche globali della piattaforma. Il nuovo true crime targato Netflix vola su Rotten Tomatoes Per Netflix, il crime non è certo una novità. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Netflix ha messo a segno un altro colpo con questa serie crime che ha sbancato su Rotten Tomatoes

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