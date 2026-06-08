Netflix ha messo a segno un altro colpo con questa serie crime che ha sbancato su Rotten Tomatoes
Netflix ha lanciato una miniserie crime in tre episodi, basata su una storia vera. La serie ha ottenuto il massimo punteggio su Rotten Tomatoes, con il 100%. La produzione si concentra su un caso criminale che ha attirato molta attenzione. La serie è disponibile sulla piattaforma streaming e ha riscosso grande successo tra gli utenti.
Il true crime torna a essere uno dei territori più forti della piattaforma streaming con una miniserie in tre episodi ispirata a una drammatica storia vera, che ha raggiunto il 100% su Rotten Tomatoes. Netflix sembra aver trovato un'altra formula vincente nel true crime. La nuova miniserie The Witness, composta da tre episodi e ispirata a un doloroso caso di cronaca britannica, ha esordito con un risultato non proprio comune: il 100% su Rotten Tomatoes nelle prime recensioni. Un punteggio che, da solo, basta a incuriosire il pubblico, ma che in questo caso arriva insieme a un debutto già fortissimo nelle classifiche globali della piattaforma. Il nuovo true crime targato Netflix vola su Rotten Tomatoes Per Netflix, il crime non è certo una novità. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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