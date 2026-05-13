The Punisher | One Last Kill promosso o bocciato? Il punteggio su Rotten Tomatoes
Il nuovo Marvel Special Presentation è finalmente approdato in streaming e segue una delle storie più dark con al centro il Punitore, vediamo come ha reagito la critica internazionale The Punisher: One Last Kill dei Marvel Studios è ora disponibile in streaming su Disney+, e l'embargo sulle recensioni è scaduto proprio mentre lo special debuttava sulla piattaforma. Come spesso accade, le recensioni complete non sono entusiaste quanto le reazioni sui social media. Tuttavia, la maggior parte dei critici sembra essere stata conquistata dal ritorno brutalmente violento e implacabilmente cupo di Frank Castle nel Marvel Cinematic Universe....🔗 Leggi su Movieplayer.it
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Oggi arriva su Disney+ The Punisher: One Last Kill, uno speciale del MCU tutto incentrato sul personaggio di Frank Castle. Un'avventura solista che ci mostra una versione di questo antieroe più tormentata che mai, portata fisicamente e psicologicamente ai facebook
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