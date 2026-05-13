Il nuovo Marvel Special Presentation è finalmente approdato in streaming e segue una delle storie più dark con al centro il Punitore, vediamo come ha reagito la critica internazionale The Punisher: One Last Kill dei Marvel Studios è ora disponibile in streaming su Disney+, e l'embargo sulle recensioni è scaduto proprio mentre lo special debuttava sulla piattaforma. Come spesso accade, le recensioni complete non sono entusiaste quanto le reazioni sui social media. Tuttavia, la maggior parte dei critici sembra essere stata conquistata dal ritorno brutalmente violento e implacabilmente cupo di Frank Castle nel Marvel Cinematic Universe....🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Punisher: One Last Kill promosso o bocciato? Il punteggio su Rotten Tomatoes

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La mia recensione di The Punisher One Last Kill reddit

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